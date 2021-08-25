Menemenspor'da Laleci çok umutlu

TFF 1'inci Lig'de ilk maçta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenip ikinci haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Liderle oynayacağız. Rakibimiz sezona çok iyi bir giriş yaptı. Biz de yeni ve genç takımız. Evimizde 2'de 2 yapacağımıza inanıyorum. İyi futbol oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bandırmaspor karşılaşmasında son 6 dakikada golü yedik. İyi direnmiştik ama olmadı. İlk haftalarda kayıpların telafisi vardır" dedi.

- İzmir