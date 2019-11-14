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Menemenspor'da Laleci de şaşırdı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, "Açıkçası takımın bu kadar iyi reaksiyon vereceğini beklemiyordum" dedi.

Menemenspor'da Laleci de şaşırdı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, "Açıkçası takımın bu kadar iyi reaksiyon vereceğini beklemiyordum" dedi.Sezon başında göreve gelen Ramazan Kurşunlu'nun 5'inci hafta sonunda istifa etmesinin ardından dümene geçen Cenk Laleci, kendisine güvenen yönetimi mahcup etmedi. Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk, menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yapan genç çalıştırıcı teknik patron olarak da sınıfı geçti. Sezon başından bu yana futbolcularla beraber olduğunu belirten teknik direktör Laleci, "Takımda bazı kopukluklar vardı. O bağlantıları iyi yapmaya çalıştım ve iyi yaptığımı düşünüyorum. Hepsi karakterli oyuncular, sadece bağlantıları yoktu. Şimdi hepsi kardeş gibi oldular. Birbirleri için mücadele ediyorlar. Her hafta galip gelmek için bir sebep çıkarıyorlar. Ümraniyespor maçını annesi vefat eden Mustafa için kazandılar. Keşke hayatta olsaydı da biz kazanmasaydık. İstanbulspor galibiyetini de sakat olan Mustafa'ya hediye ettiler. Birbirlerine sımsıkı sarıldılar" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kurşunlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:33 Kaynak: DHA
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