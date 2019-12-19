Menemenspor'da Laleci'den çağrı

TFF 1. Lig'de 9 maçtır yenilmeyip Play-Off hattına tırmanan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Bursaspor maçı öncesi taraftarlarına çağrı yaptı. İlk yarının son iç saha maçında Play-Off barajındaki rakiplerinden Bursaspor'u ağırlayacak sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu, "Takım elinden geleni yapıyor. İlk kez mücadele ettiğimiz ligde büyük başarılara imza atıyoruz. Ancak sezon başından beri sahamızda dolu tribünlere oynayamıyoruz. Bu çocuklar desteği sonuna kadar hak ediyor. Bu Menemen'in takımı. Eski günlerdeki gibi stadımızın tamamen dolmasını istiyoruz" diye konuştu.

Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi dördüncü sıradaki Menemen'in 25, 3 puanı silinen altıncı basamaktaki Bursaspor'un ise 24 puanı bulunuyor.