Menemenspor'da Laleci galibiyete inanıyor
15.10.2020 14:07
TFF 1'inci Lig'de geride kalan 4 haftada 1 puan toplayıp dibe demir atan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçının kendileri için milat olacağını söyledi.
TFF 1'inci Lig'de geride kalan 4 haftada 1 puan toplayıp dibe demir atan Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçının kendileri için milat olacağını söyledi. Ege derbisine çok iyi hazırlandıklarını belirten Cenk Laleci, "Maalesef sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak geriye dönmenin bir anlamı yok. Geleceğe umutla bakıyoruz. Milli arada eksiklerimizi gidermeye çalıştık, hatalarımızdan ders aldık. Akhisarspor maçını kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Rakibimiz de bizim gibi çıkış arıyor. Kolay müsabaka olmayacak" dedi.
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