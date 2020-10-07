Menemenspor'da Laleci'nin inancı tam
TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftayı 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle son sırada tamamlayan Menemenspor'un Teknik Direktör Cenk Laleci, milli aradan sonra gerçek potansiyellerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.
TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftayı 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle son sırada tamamlayan Menemenspor'un Teknik Direktör Cenk Laleci, milli aradan sonra gerçek potansiyellerini sahaya yansıtacaklarını söyledi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını anlatan genç teknik adam, "Genç ve yeni bir takımız. Adaptasyon sorunu yaşadık. Ancak milli maç arasında tüm eksiklerimizi gidereceğiz. Taraftarımızın gönlü rahat olsun, 5'inci hafta itibariyle gerçek gücümüzü herkese göstereceğiz. Ben takımıma inanıyorum. Geçen sezon da lige çok kötü başladık ama ardından Play-Off'u kaçırdık. İnancımızı kaybetmeyeceğiz, moral bozmayacağız. Yeni bir sayfa açıp en iyi sonuçları alacağız" diye konuştu.
- İzmir
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