Menemenspor'da Mehmet Boztepe ayrılığı - Son Dakika

Menemenspor'da Mehmet Boztepe ayrılığı

Menemenspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Mehmet Boztepe, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Menemenspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Mehmet Boztepe, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da sezon başında 1+1 yıllığına kadroya katılan Mehmet Boztepe ile yollar ayrıldı. Ayrılığı başarılı sol kanat oyuncusu Mehmet Boztepe sosyal medya hesabından duyurdu. Boztepe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Bugün itibarıyla Menemenspor Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım. Geçirmiş olduğum süre zarfında futbol adına yaşanabilecek tüm duyguları takım arkadaşlarım ile paylaştık. 'Kesin küme düşer' diyen herkese futbolumuz ile cevap verdik. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkanımıza, hocalarımıza ve kulüp personeline emekleri için minnettarım. Yeni sezon bize neler getirir bilmiyorum ama şimdilik hoşçakal Menemenspor ve Menemenspor'un güzel taraftarı."


Menemenspor'da 29'u lig, 1'i Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere 30 maça çıkan Mehmet Boztepe, 6 gol atarken 4 kez de asist yapmıştı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Boztepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor'da Mehmet Boztepe ayrılığı - Son Dakika Spor
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