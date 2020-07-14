Menemenspor'da Mehmet Boztepe veda etti - Son Dakika

Menemenspor'da Mehmet Boztepe veda etti

Sezon başında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki gurbetçi sol kanat oyuncusu, "Menemenspor'da geçirmiş olduğum süre zarfında futbol adına yaşanabilecek tüm duyguları takım arkadaşlarım ile paylaştık. 'Kesin küme düşer' diyen herkese futbolumuz ile cevap verdik.

Sezon başında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki gurbetçi sol kanat oyuncusu, "Menemenspor'da geçirmiş olduğum süre zarfında futbol adına yaşanabilecek tüm duyguları takım arkadaşlarım ile paylaştık. 'Kesin küme düşer' diyen herkese futbolumuz ile cevap verdik. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başkanımıza, hocalarımıza ve kulüp personeline emekleri için minnettarım. Yeni sezon bize neler getirir bilmiyorum ama şimdilik hoşçakal Menemenspor ve Menemenspor'un güzel taraftarı" mesajını paylaştı.

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Mehmet, sarı-lacivertli formayla 29 lig maçında 6 kez rakip fileleri sarstı.


YENİ SEZONA İDDİALI HAZIRLANACAK


TFF 1. Lig'de son olarak Süper Lig adaylarından Bursaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, son haftada oynayacağı Altınordu müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, yeni sezon için de kollar sıvandı.


Teknik direktör Cenk Laleci prestij sınavlarını başarıyla geçtiklerini belirterek, "Tarihimizde ilk kez 1'inci Lig'de oynadık. Play-Off'a kalamadık ama asla başarısız da olmadık. Sezona büyük zorluklarla başladık. Her şeye rağmen ayakta durduk. Süper Lig yarışına bile dahil olduk. Tecrübesizlik ve ufak tefek hatalarla ilk 6'ya girme şansımızı kaçırdık. Ancak gelecek için camiamıza büyük umutlar verdik. Bu hafta İzmir derbisiyle kapanışı yapacağız. Altınordu'yu yenerek sezona veda edeceğiz. Ardından gelecek için planlama yapacağız ve daha iyi Menemenspor için çalışacağız" diye konuştu.


Menemen'de son hafta gençlerin şans bulması bekleniyor.


Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:03 

Son Dakika Spor Menemenspor'da Mehmet Boztepe veda etti - Son Dakika Spor
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