Menemenspor'da Mohamed devam ediyor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da daha önce takımdan ayrıldığı belirtilen Omar Mohamed'in ayrılmadığı, sakatlığından dolayı idmanlarda yer almadığı bildirildi. Geçen hafta da Ankara Keçiörengücü müsabakasında tedavisi sürdüğü için forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcunun iyileştiği belirtildi. Omar Mohemed'in şans verilmesi durumunda Adana Demirspor karşılaşmasında oynaması bekleniyor.