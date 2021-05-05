Menemenspor'da Mohamed devam ediyor
05.05.2021 15:12
TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da daha önce takımdan ayrıldığı belirtilen Omar Mohamed'in ayrılmadığı, sakatlığından dolayı idmanlarda yer almadığı bildirildi.
TFF 1'inci Lig'de pazar günü şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor'u konuk edecek Menemenspor'da daha önce takımdan ayrıldığı belirtilen Omar Mohamed'in ayrılmadığı, sakatlığından dolayı idmanlarda yer almadığı bildirildi. Geçen hafta da Ankara Keçiörengücü müsabakasında tedavisi sürdüğü için forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcunun iyileştiği belirtildi. Omar Mohemed'in şans verilmesi durumunda Adana Demirspor karşılaşmasında oynaması bekleniyor.
Son Dakika Hamile olduğunu bilmeyen kadın yolcu uçakta doğum yaptı! RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de! Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor