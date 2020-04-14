Menemenspor'da Muhammed toparlanıyor

Ligde 6 Mart'ta iç sahada oynanan Altay derbisinde 66'ncı dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra talihsiz bir sakatlık yaşayan Muhammed Ali , tedavi sürecinin olumlu geçtiğini ifade etti.

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