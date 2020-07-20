Menemenspor'da Mustafa Çeçenoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Menemenspor'da Mustafa Çeçenoğlu ile yollar ayrıldı

Menemenspor'da 1.5 sezondur mücadele eden Mustafa Çeçenoğlu, sarı-lacivertli kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı.

Menemenspor'da 1.5 sezondur mücadele eden Mustafa Çeçenoğlu, sarı-lacivertli kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sözleşmesi bitecek olan sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Yapılan görüşmeler olumlu şekilde sonuçlanmayınca taraflar karşılıklı şekilde anlaşarak yollarını ayırdı. 1.5 sezondur Menemenspor forması giyen 26 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu, sarı-lacivertli formayla 2018-2019 sezonunda 2. Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Başarılı futbolcu, 1.5 sezonda Menemenspor formasıyla çıktığı 43 maçta 7 gol atarken 5 kez de asist yapma başarısı göstermişti.


Çeçenoğlu, Menemenspor'a teşekkür etti


Mustafa Çeçenoğlu, ayrılığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Çeçenoğlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:


"1.5 sezondur kadrosunda bulunduğum, şampiyonluk yaşadığım, güzel anılar biriktirdiğim Menemenspor ile yollarımız ayrılmıştır. Bu süreçte emeği geçen kulüp yönetimine, hocalarıma, bütün futbolcu abilerime ve kardeşlerime, destek veren taraftarımıza ve çalışan personelimize teşekkür ederim." - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor'da Mustafa Çeçenoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor
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