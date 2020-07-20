Menemenspor'da Mustafa gitti
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Ekol Göz Menemenspor'da sözleşmesi sona eren sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu, takımdan ayrıldığını duyurdu.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Ekol Göz Menemenspor'da sözleşmesi sona eren sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu, takımdan ayrıldığını duyurdu. Yönetimle yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağlayamayan 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1.5 sezondur kadrosunda bulunduğum, şampiyonluk yaşadığım, güzel anılar biriktirdiğim Menemenspor ile yollarımız ayrılmıştır. Bu süreçte emeği geçen kulüp yönetimine, hocalarıma, bütün futbolcu ağabeylerime ve kardeşlerime, destek veren taraftarımıza ve çalışan personellerimize teşekkür ederim" dedi. İzmir ekibinde geçen hafta Mehmet Boztepe de takımdan ayrılmıştı.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:32 Kaynak: DHA
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