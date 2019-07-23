Menemenspor'da Onoka imzaladı
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Henry Austine Onoka'yı kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Henry Austine Onoka'yı kadrosuna dahil etti. Kulüp tesislerine gelerek yönetimle görüşen 21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı ve Onoka kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Menemenspor, Onoka'nın yanı sıra bugün Kardemir Karabüksporlu stoper Can Sıkılmaz'ı da resmen transfer etmişti.
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