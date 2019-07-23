Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Onoka imzaladı
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Menemenspor'da Onoka imzaladı

6 dakika önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Henry Austine Onoka'yı kadrosuna dahil etti.

Menemenspor'da Onoka imzaladı, System.String[]
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Henry Austine Onoka'yı kadrosuna dahil etti. Kulüp tesislerine gelerek yönetimle görüşen 21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı ve Onoka kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Menemenspor, Onoka'nın yanı sıra bugün Kardemir Karabüksporlu stoper Can Sıkılmaz'ı da resmen transfer etmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
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