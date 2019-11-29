Menemenspor'da parola 3 puan! Deplasman karnesi yıldızlı pekiyi...

Bu sezon dış sahada topladığı 13 puanla deplasmanların en başarılı takımı olan sarı-lacivertliler, gurbette 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet eldi etti.



İzmir ekibi deplasmanda Giresunspor ve Altay'ı 2-0, Adana Demirspor'u 1-0 ve İstanbulspor'u 2-1 yendi. Karagümrük'le İstanbul'da 1-1 berabere kalan Menemenspor, sadece Eskişehirspor'a mağlup oldu.



Deplasman lideri olan Menemen, 8 gol atıp 5 gol yedi.



Teknik direktör Cenk Laleci, Boluspor'u da mağlup edecek güçte olduklarını belirterek, "Çok iyi bir çıkış yakaladık. Deplasmanlarda kazanıyoruz. Amacımız yine 3 puanla dönüp ilk 6'daki yerimizi korumak" dedi.



