Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da parola 3 puan! Deplasman karnesi yıldızlı pekiyi...
Son Dakika Spor Menemenspor'da parola 3 puan! Deplasman karnesi yıldızlı pekiyi... - Son Dakika Spor

Menemenspor'da parola 3 puan! Deplasman karnesi yıldızlı pekiyi...

6 saat önce

Bu sezon dış sahada topladığı 13 puanla deplasmanların en başarılı takımı olan sarı-lacivertliler, gurbette 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet eldi etti.

Menemenspor'da parola 3 puan! Deplasman karnesi yıldızlı pekiyi..., System.String[]

Bu sezon dış sahada topladığı 13 puanla deplasmanların en başarılı takımı olan sarı-lacivertliler, gurbette 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet eldi etti.


İzmir ekibi deplasmanda Giresunspor ve Altay'ı 2-0, Adana Demirspor'u 1-0 ve İstanbulspor'u 2-1 yendi. Karagümrük'le İstanbul'da 1-1 berabere kalan Menemenspor, sadece Eskişehirspor'a mağlup oldu.


Deplasman lideri olan Menemen, 8 gol atıp 5 gol yedi.


Teknik direktör Cenk Laleci, Boluspor'u da mağlup edecek güçte olduklarını belirterek, "Çok iyi bir çıkış yakaladık. Deplasmanlarda kazanıyoruz. Amacımız yine 3 puanla dönüp ilk 6'daki yerimizi korumak" dedi.


Adana Demirspor, Eskişehirspor, Giresunspor, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:56 
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