Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Ramazan Kurşunlu istifa etti!
Son Dakika Spor Haber

Menemenspor'da Ramazan Kurşunlu istifa etti!

1 saat önce

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan Kurşunlu'nun görevi bıraktığı ifade edildi.

Menemenspor'da Ramazan Kurşunlu istifa etti!, System.String[]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan Kurşunlu'nun görevi bıraktığı ifade edildi.


Açıklamada, Kurşunlu'nun, "Menemenspor Kulübünde büyük bir onur ile yaptığım teknik direktörlük görevimden istifa ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman yanımızda olan yönetim kuruluna teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.


Kurşunlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti
Abdullah Avcı, Fikret Orman'ın istifa kararını canlı yayında öğrendi Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında sosyal medya yıkıldı Beşiktaş'ta ilk başkan adayı Hürser Tekinoktay

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Ramazan Kurşunlu istifa etti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]