Menemenspor'da Ramazan Kurşunlu istifa etti!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan Kurşunlu'nun görevi bıraktığı ifade edildi.



Açıklamada, Kurşunlu'nun, "Menemenspor Kulübünde büyük bir onur ile yaptığım teknik direktörlük görevimden istifa ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman yanımızda olan yönetim kuruluna teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.



