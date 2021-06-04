Menemenspor'da Rasheed'e teklif çok
04.06.2021 10:50
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Nijeryalı forveti Ibrahim Akanbi Rasheed birçok kulübün transfer listesine girdi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Nijeryalı forveti Ibrahim Akanbi Rasheed birçok kulübün transfer listesine girdi.Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi devam eden 22 yaşındaki oyuncu için Kocaelispor, Boluspor ve Gençlerbirliği'nin yönetime teklif götürdüğü ifade edildi. Yönetimin ise şimdilik teklifleri askıya aldığı, yeni gelecek teknik direktörün raporuna göre hareket edeceği vurgulandı. İzmir temsilcisinde TFF 1'inci Lig'de 32 müsabakada forma giyen Rasheed 8 gol atarken 3 de asistle oynadı.
- İzmir
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