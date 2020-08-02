Menemenspor'da rota Vila
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Arnavutluk'un KF Teuta takımında forma giyen santrfor Lorenco Vila'ya kanca attı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Arnavutluk'un KF Teuta takımında forma giyen santrfor Lorenco Vila'ya kanca attı. Geçen sezon Superliga'da 28 maçta 8 kez rakip fileleri sarsan 21 yaşındaki forvetin İzmir ekibiyle anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Arnavutluk Ümit Milli Takımı'nda da görev alan genç futbolcuyu geleceğe yatırım yapmak için transfer edeceklerini belirten Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Lorenco Vila da geçtiğimiz günlerde transfer ettiğimiz 23 yaşındaki Nijeryalı Bernard Bulbwa gibi gelişime açık bir futbolcu. Genç ve kaliteli yabancı oyuncu takviyelerimiz sürecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 11:09
Kaynak: DHA
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