Menemenspor'da rotasyon zamanı
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Cenk Laleci'nin rotasyona gideceği öğrenildi.
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Cenk Laleci'nin rotasyona gideceği öğrenildi.
Boluspor karşısında kart cezalısı kanat Mustafa Çeçenoğlu'ndan yararlanamayacak Laleci'nin, deneyimli oyuncunun yerine kanatta Tayfun'a şans vereceği öğrenildi. Balıkesirspor maçında galibiyet golünü atan Rıdvan'ı yeniden 11'e döndürmeyi planlayan Cenk Laleci'nin Harun'u kızağa çekeceği vurgulandı. Rıdvan'ı sol beke yerleştirip Balıkesirspor maçında o bölgede oynattığı Sikiru'yu forvet arkasına koymayı planlayan Laleci'nin Samed Ali'nin yerine genç Murat Elkatmış'ı da forvette oynatabileceği ifade edildi.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:26 Kaynak: DHA
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