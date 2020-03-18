Menemenspor'da Samed Ali suskun kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'da Samed Ali suskun kaldı - Son Dakika Spor

Menemenspor'da Samed Ali suskun kaldı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında büyük umutlarla yuvaya dönen golcü Samed Ali Kaya beklenen patlamayı yapamadı.

Menemenspor'da Samed Ali suskun kaldı, System.String[]

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında büyük umutlarla yuvaya dönen golcü Samed Ali Kaya beklenen patlamayı yapamadı. Adana Demirspor'dan transfer edilen golcü oyuncu şu ana kadar 6 maça çıkarken hiç 90 dakika sahada kalamadı. Sadece 1 kez fileleri havalandıran Samed 3 kez 11'de görev alabildi. Son iki maçta ise sadece 42 dakika oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu kulübeye mahkum oldu.

Menemenspor'da 2017-2018 sezonunda 2. Lig'de 35 lig maçında 25 gol atan Samed Ali gösterdiği başarılı performansın ardından Süper Lig ekibi Göztepe'ye transfer oldu. Ancak sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan Samed Ali, önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ardından Adana Demirspor'a kiralandı. İki takımda da eski günlerini arayan Samed, ocak ayında yeniden Menemenspor'a döndü. Menemenspor ligin 29. haftasında deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, İstanbulspor, Ali Kaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:22 Kaynak: DHA

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