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Menemenspor'da Selmani'ye İtalyan kancası

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da, Arnavut kalecisi Gentian Selmani'ye İtalyan kulüpleri kanca attı.

Menemenspor'da Selmani'ye İtalyan kancası, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da, Arnavut kalecisi Gentian Selmani'ye İtalyan kulüpleri kanca attı. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kaleci için Torino ve Lecce'nin devrede olduğu öğrenildi. İki kulübün ocak ayında Menemenspor'la resmi görüşmede bulunacağı ifade edilirken, Başkan Tahir Şahin'in Selmani için ciddi bir bonservis bedeli belirleyeceği vurgulandı. Sarı-lacivertlilere sezon başında KF Laci takımından transfer olan Selmani, 11 maçın tamamında 90'ar dakika görev yaptı. Arnavutluk Milli Takımı'nda da görev yapan genç eldiven, EURO 2020 eleme maçlarında sürekli ülkesinden davet aldı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
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