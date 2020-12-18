Menemenspor'da Sikiru gitti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Nijeryalı kanat oyuncusu Sikiru Olatunbosun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Aylardır para alamadığı öğrenilen genç futbolcu, eşyalarını toplayıp kamptan ayrıldı. Sikiru gibi birçok futbolcuya ödeme yapılmadığı ve diğer yabancıların da sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi. Geçen sezon Menemenspor'a gelen Sikiru, ilk senesinde 22 resmi maça çıkıp 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Sikiru bu yıl ise 11 lig maçında forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.

RAKİP ESKİŞEHİRSPOR