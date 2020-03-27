Menemenspor'da sol bek Ercan Coşkun adeta joker oldu!

Esas bölgesi sol bek olan deneyimli futbolcu ihtiyaca göre stoperde ve sağ bekte de forma giydi.



Bu sezon 20 maça çıkan oyuncu 3 asist yapıp 1 de gol attı.



Ercan'ın sahada yüreğiyle oynadığını belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, "Ercan savunmanın her yerinde görev yaptı. Hırsıyla son düdüğe kadar formasını terletti" diye konuştu.



