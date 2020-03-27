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Menemenspor'da sol bek Ercan Coşkun adeta joker oldu!
6 saat önce
Esas bölgesi sol bek olan deneyimli futbolcu ihtiyaca göre stoperde ve sağ bekte de forma giydi.
Esas bölgesi sol bek olan deneyimli futbolcu ihtiyaca göre stoperde ve sağ bekte de forma giydi.
Bu sezon 20 maça çıkan oyuncu 3 asist yapıp 1 de gol attı.
Ercan'ın sahada yüreğiyle oynadığını belirten Teknik Direktör Cenk Laleci, "Ercan savunmanın her yerinde görev yaptı. Hırsıyla son düdüğe kadar formasını terletti" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:53
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