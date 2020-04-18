Menemenspor'da Taşkın ile sözleşme görüşmeleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor'da Taşkın ile sözleşme görüşmeleri başladı - Son Dakika Spor

Menemenspor'da Taşkın ile sözleşme görüşmeleri başladı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek takım kaptanı Taşkın Çalış'la masaya oturdu.

Menemenspor'da Taşkın ile sözleşme görüşmeleri başladı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek takım kaptanı Taşkın Çalış'la masaya oturdu. Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcuyla mukavele yenilemek isteyen sarı-lacivertlilerin ilk görüşmede olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Son 3 sezondur İzmir temsilcisinde görev alan deneyimli futbolcunun da Menemenspor'da kalmaktan yana olduğu, en kısa sürede sözleşmenin uzatılacağı açıklandı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Taşkın'ın takıma çok önemli katkılar verdiğini belirterek, "Kaptanımız hem saha içinden hem de saha dışında örnek bir insan. Futbolculuğuna zaten sözümüz yok. Kendisinden çok memnunuz. Gelecek sezon için iskelet kadromuzu korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Taşkın Çalış, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:02 Kaynak: DHA

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