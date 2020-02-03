Menemenspor'da taşlar yerinden oynayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'e de 1-0 yenilerek üst üste 4'üncü maçını gol dahi atamadan kaybeden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci kadroda revizyona gitme kararı aldı.

Özellikle hücumda varlık gösteremeyen sarı-lacivertlilerde Laleci'nin bu hafta deplasmanda oynanacak Akhisarspor maçında yeni transferler Samed Ali, Akanbi ve Özkan'ı ilk 11'e monte edeceği bildirildi. İleri uçta büyük sorunlar yaşayan İzmir ekibinde yeni transferlerden kanat oyuncusu Selim'in de yine Akhisarspor karşılaşmasında değerlendirileceği ifade edildi. Kötü gidişe son vereceklerini belirten Laleci, "Hepimiz üzgünüz ama umutsuz değiliz. Bu takım sezonun ilk yarısında 10 maç üst üste kaybetmedi, Play-Off hattına girdi. Yine başarıyı yakalayacağız. Artık toparlanma zamanı geldi. Geçmişi bir kenara bırakıp, Akhisarspor maçıyla yeni bir sayfa açacağız" dedi.

- İzmir