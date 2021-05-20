Menemenspor'da teknik adam arayışı başladı

Genç çalıştırıcı Ümit Karan 'la karşılıklı anlaşıp yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde yönetimin adayları belirlemeye başladığı ifade edildi. İzmir ekibinde eski çalıştırıcı Cenk Laleci'nin ismi gündeme gelirken, Yılmaz Özlem'in de düşünüldüğü öğrenildi. Onursal başkan Tahir Şahin 'in iki teknik direktörün yanı sıra genç ve başarıya aç hocalarla çalışmak istediği vurgulandı.

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