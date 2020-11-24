Menemenspor'da teknik direktör Laleci'den Altay maçının hakemine tepki

TFF 1'inci Lig'de İzmir derbisinde evinde öne geçtiği maçta Altay 'a 2-1 yenilen Menemenspor bu sonuçla düşme hattına gerilerken, teknik direktör Cenk Laleci, hakem kurbanı olduklarını söyledi.Maçı İzmir bölgesinden Emre Kargın'ın yönettiğini hatırlatan genç teknik adam, "Maçın hakemi iki takım aleyhine de yanlış düdükler çaldı. Bizim net penaltımızı vermedi. O penaltı akabinde Altaylı futbolcuya da kırmızı kart göstermeliydi. Müsabakanın kaderiyle oynadı" diye konuştu."ÜZGÜNÜZ ANCAK TOPARLANACAĞIZ"

?Altay karşısında oyuncuların iyi mücadele ettiğini dile getiren Laleci, "Maçın hemen başlarında öne geçtik. İkinci yarıda farkı artıracak pozisyonlar da bulduk. Son 2 dakika kalemizde 2 gol gördük. Üzgünüz ancak toparlanacağız. Benim tek istediğim hakemlerin daha dikkatli ve hakkaniyetli olmaları" diye konuştu.

- İzmir