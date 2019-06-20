Menemenspor'da teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu getirildi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da, teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da, teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu
getirildi.
Spor Toto 1. Lig'in İzmir
ekibi Menemenspor, teknik direktör arayışına Ramazan Kurşunlu ile son verdi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda, 1+1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli hoca Ramazan Kurşunlu, Menemenspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu, görevini layıkıyla yerine getireceğini ve kendisi bu göreve uygun görenlere teşekkür etti. Kurşunlu, "Bugünden itibaren tüm ekiple beraber uyum içerisinde çalışarak Menemenspor'un başarısı için elinden gelenin fazlasını yapacağız ve başarılı olabilmek için çok çalışacağız" dedi.
Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'un teknik direktörlük görevini üstlenen 38 yaşındaki tecrübeli hoca, futbolculuk kariyerinde; Beşiktaş
, Altay
, Osmanlıspor, Karşıyaka
, Çaykur Rizespor
gibi önemli kulüplerde top koşturdu. Teknik Direktörlük kariyerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor
, Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor
'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. - İZMİR
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