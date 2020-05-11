Menemenspor'da testler negatif - Son Dakika
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Menemenspor'da testler negatif

15 dakika önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkması camiaya derin bir nefes aldırdı.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkması camiaya derin bir nefes aldırdı.

Teknik direktör Cenk Laleci, salgına yönelik her türlü önlemleri aldıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Tesislerimizde personelimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak sürekli çalışıyor. Temizlik ve dezenfekte işlemi her zaman yapılıyor. Oyuncularımız, bizler ve çalışanlarımız da her hafta teste tabi tutuluyor. Şu ana kadar kulübümüzde pozitif bir vakaya rastlamadık. Tedbirleri asla elden bırakmayacağız. Öncelikli olan insan sağlığıdır. Umarım pandemi bitene kadar her şey yolunda gider. İdmanlarımızı da yine sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştiriyoruz" yorumunu yaptı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:07 Kaynak: DHA

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