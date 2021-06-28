Menemenspor'da Tidjani Anaane takımda kaldı
28.06.2021 11:34
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Tidjani Anaane'nin serbest kalması engellendi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Tidjani Anaane'nin serbest kalması engellendi. Sarı-lacivertli yönetim Beninli orta saha oyuncusunun tüm parasını yatırarak olası bir tek taraflı feshin önüne geçti. Teknik direktör Cenk Laleci'nin de Anaane'nin takımda kalmasını istediği ifade edildi. Şu an Benin Milli Takımı'nda yer alan Anaane'nin en kısa sürede ülkesinden dönüp takıma katılacağı bildirildi. Geçen sezon Menemenspor formasını 24 maçta terleten Anaane 4 kez fileleri sarstı.
- İzmir
Son Dakika 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:00 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız 11:42 Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor 11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı 08:06 Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar