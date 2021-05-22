Menemenspor'da Tidjani sözleşmesini feshetti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da bir yabancı futbolcu daha takımdan ayrıldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da bir yabancı futbolcu daha takımdan ayrıldı. Yeni sezon öncesi teknik direktör Ümit Karan ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde Ba ve Domgjonas'ın ardından Anaane Tindjani de sözleşmesini feshetti. Alacaklarını tahsil edemediğini gerekçe gösteren Beninli futbolcu 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımla ilişkisini kopardı. Sezon başında Tunus'un AS Slimane takımından gelen 24 yaşındaki orta saha 24 karşılaşmaya çıkıp 1251 dakika süre aldı. Tidjani 4 golle sezonu tamamladı.



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