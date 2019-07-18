Menemenspor'da transfer
1 saat önce
TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor, savunma oyuncusu Ali Keten'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:42 Kaynak: AA
TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor, savunma oyuncusu Ali Keten'i transfer etti.
Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Kocaelispor
'da görev yapan savunma oyuncusu Ali Keten ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
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