Son Dakika › Spor › Menemenspor'da Trtovac görüşme masasında - Son Dakika Spor
Menemenspor'da Trtovac görüşme masasında
6 saat önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek stoperi Jasmin Trtovac ile görüşme masasına oturdu.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek stoperi Jasmin Trtovac ile görüşme masasına oturdu.
Sarı-lacivertlilerin, Sırp oyuncuyla yeni bir mukavele yapmak istediği öğrenilirken, Trtovac'ın da kariyerini İzmir ekibinde sürdürmeye sıcak baktığı vurgulandı. Yönetimin en kısa sürede Trtovac'la bir kez daha görüşeceği, tarafların bir aksilik olmazsa anlaşmaya varacağı kaydedildi.Bu sezon Menemenspor'da 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçı oynayan 33 yaşındaki savunmacı, bin 691 dakika sahada kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:23 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı