Menemenspor'da Trtovac şoku

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenerek 4'te 4 yapan ve ilk kez Play-Off potasına adını yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da Jasmin Trtovac şoku yaşandı. İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle çarpışıp acılar içinde yerde kalan deneyimli stoperin elmacık kemiği kırıldı. Ameliyat olan Sırp stoperin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Trtovac'ın ayrıca bir süre özel bir maskeyle sahaya çıkacağı da belirtildi. Teknik direktör Cenk Laleci, Trtovac'ın ameliyatının gayet başarılı geçtiğini belirterek, "Oyuncumuzu bir an önce aramızda görmek istiyoruz. Yaşanan bu ağır sakatlıklar bizi üzüyor. Ancak futbolun içinde bunlar var. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Boluspor ile kritik bir deplasmana çıkacağız. Herkes o maça iyi hazırlanacak" dedi.