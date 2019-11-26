Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Trtovac şoku
Son Dakika Spor Menemenspor'da Trtovac şoku - Son Dakika Spor

Menemenspor'da Trtovac şoku

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenerek 4'te 4 yapan ve ilk kez Play-Off potasına adını yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da Jasmin Trtovac şoku yaşandı.

Menemenspor'da Trtovac şoku, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenerek 4'te 4 yapan ve ilk kez Play-Off potasına adını yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da Jasmin Trtovac şoku yaşandı. İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle çarpışıp acılar içinde yerde kalan deneyimli stoperin elmacık kemiği kırıldı. Ameliyat olan Sırp stoperin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Trtovac'ın ayrıca bir süre özel bir maskeyle sahaya çıkacağı da belirtildi. Teknik direktör Cenk Laleci, Trtovac'ın ameliyatının gayet başarılı geçtiğini belirterek, "Oyuncumuzu bir an önce aramızda görmek istiyoruz. Yaşanan bu ağır sakatlıklar bizi üzüyor. Ancak futbolun içinde bunlar var. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Boluspor ile kritik bir deplasmana çıkacağız. Herkes o maça iyi hazırlanacak" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karagümrük'te Giray Bulak dönemi
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi! Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:27:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Trtovac şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]