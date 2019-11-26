Son Dakika Haberleri: Menemenspor'da Trtovac şoku! Elmacık kemiği kırıldı...
Son Dakika Spor Menemenspor'da Trtovac şoku! Elmacık kemiği kırıldı... - Son Dakika Spor

Menemenspor'da Trtovac şoku! Elmacık kemiği kırıldı...

6 saat önce

İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle çarpışıp acılar içinde yerde kalan deneyimli stoperin elmacık kemiği kırıldı.

Menemenspor'da Trtovac şoku! Elmacık kemiği kırıldı..., System.String[]

İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle çarpışıp acılar içinde yerde kalan deneyimli stoperin elmacık kemiği kırıldı.


Ameliyat olan Sırp stoperin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Trtovac'ın ayrıca bir süre özel bir maskeyle sahaya çıkacağı da belirtildi.


Teknik direktör Cenk Laleci, Trtovac'ın ameliyatının gayet başarılı geçtiğini belirterek, "Oyuncumuzu bir an önce aramızda görmek istiyoruz. Yaşanan bu ağır sakatlıklar bizi üzüyor. Ancak futbolun içinde bunlar var. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Boluspor ile kritik bir deplasmana çıkacağız. Herkes o maça iyi hazırlanacak" dedi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Boluspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:48 
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