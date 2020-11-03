Menemenspor'da vaka sayısı 30'a çıktı

İzmir'de geçen haftadan bu yana koronavirüs salgınıyla boğuşan TFF 1'inci Lig temsilcisi Menemenspor'da vaka sayısı 30'a ulaştı. Kulüpte ligdeki Ankaraspor maçı öncesi 29 Ekim'de yapılan testlerde 13, 30 Ekim'de rahatsızlanan yeni futbolcu ve çalışanların olması üzerine yapılan testlerde ise 9 olmak üzere daha önce 22 pozitif vakaya rastlanırken, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda yarın oynanacak Anagold 24Erzincanspor mücadelesi öncesinde yapılan testlerde bu sayı 30 kişiye çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci ve 5 futbolcu dahil kulüp masörü ve malzemecisinde de koronavirüse rastlandı. Testi pozitif çıkan isimler karantina altına alınıp tedavilerine başlandı. Menemen'de toplam pozitif futbolcu sayısı 16'ya ulaşırken lig kadrosundaki negatif futbolcu sayısı 14'ün altına düşen İzmir temsilcisinin yarın saat 13.00'te kupada İlçe Stadı'nda oynanacak 24Erzincanspor maçına daha önce profesyonel yapılan gençlerle çıkması bekleniyor. Türkiye Kupası'nın bu sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle belirlenen yeni statüsü gereği maça çıkamayan takımlar hükmen mağlup sayılıp eleniyor. Daha önce 31 Ekim Cumartesi günü oynaması gereken Ankaraspor maçı geçen cuma günü İzmir'i sarsan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Menemenspor'un ligde 7 Kasım'da deplasmanda oynaması gereken Adanaspor maçının da takımdaki vakalar yüzünden ertelenmesi bekleniyor.