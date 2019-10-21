Menemenspor'da yabancılar kulübede

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'da, sezon başı transfer edilen 5 yabancı futbolcudan 4'ü son 2 haftada 11'de şans bulamadı. Teknik direktör Cenk Laleci, sadece Arnavut kaleci Selmani'ye 11'de forma verirken, Diakite, Sikiru, Sangare ve Trtovac forma rekabetinde geride kaldı.

Laleci, sezon başında savunmanın göbeğinde görev yapan Diakite ve Trtovac'ın yerine Ercan ve Ali Keten ikilisi ile yola devam etti. Forvet Sangare'nin yerine ise Ali Özgün görev yapmaya başladı. Nijeryalı golcü Sikiru bu sezon hiçbir lig maçında 11'de sahaya çıkmadı. Sikiru sadece 3 maçta oyuna sonradan dahil olup toplam 49 dakika oynadı. Arnavutluk Milli Takımı'na da davet edilen Selmani ise 8 müsabakanın tamamında forma giyip, 720 dakika sahada kaldı.