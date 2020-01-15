Menemenspor'da zorunlu değişim - Son Dakika
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Menemenspor'da zorunlu değişim

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de cuma günü ikinci yarının ilk haftasında evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci kadroda zorunlu rotasyona gidecek.

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TFF 1'inci Lig'de cuma günü ikinci yarının ilk haftasında evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci kadroda zorunlu rotasyona gidecek. Genç teknik adımın, kırmızı kart cezalısı stoper Ercan'ın yerine sakatlığını atlatan Trtovac'ı 11'de görevlendireceği öğrenilirken, yine kart cezalısı kanat Tayfun'un yokluğunda Sikiru'ya forma vereceği belirtildi.

İkinci devreye galibiyetle başlamak istediklerini belirten Cenk Laleci, "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Beklentimiz oldukça yüksek. Play-Off hattındayız ve burada kalmak istiyoruz. Giresunspor maçıyla zorlu süreç başlayacak. Ben takımıma güveniyorum. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağız" şeklinde konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:32 Kaynak: DHA
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