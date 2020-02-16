Menemenspor'dan 2020'nin ilk galibiyeti - Son Dakika
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Menemenspor'dan 2020'nin ilk galibiyeti

7 saat önce

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek 5 hafta aranın ardından galip geldi.

Menemenspor'dan 2020'nin ilk galibiyeti, System.String[]

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek 5 hafta aranın ardından galip geldi. Sarı lacivertliler, 2020 yılındaki ilk galibiyetini alırken takıma yeni katılan 2 oyuncu ilk gol sevinçlerini yaşadı.


TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Menemenspor'un gollerini 7. dakikada Samed Ali Kaya, 65. dakikada penaltıdan kaptan Taşkın Çalış ve 90+2. dakikada Sikiru Olatunbosun kaydederken, konuk Eskişehirspor'un tek golünü 84. dakikada serbest vuruştan Cemali Sertel attı. Bu sonuçla Menemenspor puanını 32'ye yükseltirken play-off potasındaki iddiasını korudu.


2020'nin ilk galibiyeti


Menemenspor aldığı bu sonuçla 5 hafta aranın ardından tekrar 3 puan sevinci yaşarken, bu galibiyet 2020 yılında alınan ilk galibiyet oldu. Sarı-lacivertli ekip, son olarak 22 Aralık 2019 tarihinde sahasında oynadığı Bursaspor maçını 2-1 kazanmıştı. Bu tarihten sonra Altınordu'ya deplasmanda 1-0, Giresunspor'a iç sahada 3-0, Hatayspor'a deplasmanda 2-0, Karagümrük'e iç sahada 1-0 kaybeden İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta da Akhisarspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.


Yeniler ilk kez gol sevinci yaşadı


Menemenspor'da sezon başında takıma katılan Nijeryalı forvet Sikiru Olatunbosun ve ara transfer döneminde Göztepe'den kiralanan forvet Samed Ali Kaya, sarı-lacivertli forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Maça ilk 11'de başlayan Samed Ali Kaya, 7. dakikada Ali Özgün'ün kalecinin üzerinden aşırttığı topu kafa vuruşuyla tamamlayarak golünü atarken, 72. dakikada yerini Sikiru Olatunbosun'a bıraktı. Oyun giren Nijeryalı forvet ise maçın 90+2. dakikasında Hüseyin Çolak'ın sol kanattan getirdiği topa ceza sahası içinde dokunarak maçın skorunu tayin etti. İki oyuncu da hem ilk kez gol sevinci yaşarken aynı zamanda da 5 hafta aranın ardından gelen galibiyette söz sahibi oldu. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Ali Kaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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