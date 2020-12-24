Menemenspor'dan hükmen mağlubiyet ve Orhan Terzi açıklaması - Son Dakika

Menemenspor'dan hükmen mağlubiyet ve Orhan Terzi açıklaması

24.12.2020 16:19
Menemenspor'dan hükmen mağlubiyet ve Orhan Terzi açıklaması, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de dün deplasmanda 3-2 kazandığı Adanaspor maçında sahada aynı anda 6 yabancı oyuncu oynatması nedeniyle talimatlar gereği hükmen yenilgi alacak Menemenspor'da yönetim sessizliğini bozdu.

TFF 1'inci Lig'de dün deplasmanda 3-2 kazandığı Adanaspor maçında sahada aynı anda 6 yabancı oyuncu oynatması nedeniyle talimatlar gereği hükmen yenilgi alacak Menemenspor'da yönetim sessizliğini bozdu.

Maç sonrası faturayı antrenör Orhan Terzi'ye çıkarıp genç çalıştırıcıyla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde mücadelede tribünde yer aldığı öğrenilen Terzi, dönüş biletinin ve deplasmandaki otel rezervasyonunun dahi iptal edildiğini belirterek sitemde bulunurken, yönetim ise yol ayrılığının bu olayla ilgili olmadığını savundu. Gelişmeler sonrası teknik direktör Cenk Laleci'nin de istifa resti çektiği iddia edilirken, yönetimin hükmen mağlubiyet ve ardından yaşanan Orhan Terzi olayıyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"23.12.2020 tarihinde Adana'da oynanan Adanaspor-Menemenspor müsabakasında takımımız 2-0 galip durumdayken, müsabakanın 75'inci dakikasında oyuncu değişikliği yapılarak, oyuncumuz Şeref yedek kulübesine gelmiş, Rasheed oyuna girmiştir. Bu değişim sonrasında sahada aynı anda 6 yabancı oynatmamız sebebiyle takımımızın hükmen mağlup sayılacağı kaçınılmazdır. Böyle hatalar, bu tür müsabakalarda olabilecek hadiselerdir. Örneklemek gerekirse yıllar önce bir FB-BJK müsabakasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın Mustafa Denizli ve teknik ekibi de aynı hatayı yapmıştır. Aynı zamanda 02.11.2019 tarihinde oynanan Menemenspor-Ümraniyespor maçında da Ümraniyespor teknik direktörü ve ekibi aynı hatayı yapmış, takımımız 1-0 galip geldiği maçtan yapılan kural hatası nedeniyle 3-0 hükmen galip gelerek ayrılmıştır.

Dün yaşanan hata sonrası yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel istifa etmiştir. Yine dünkü maçtan sonra yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi'nin de görevine son verilmiştir. Yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi'nin görevine son verilmesiyle ilgili durumun yapılan kural hatası ile hiçbir ilgisi yoktur. Orhan Terzi'nin maç esnasında yönetime haddini bildirecek cümleler kurması nedeniyle görevine son verilmiştir. 1942 yılında kurulan kulübümüz bugüne kadar her zaman, her daim ilkesel kuralların içinde yer almıştır. Kurumumuz ahlak ve nezaket kurallarını kendine destur edinmiştir. Belirttiğimiz ahlak ve nezaket kurallarına uymayan kim olursa olsun Menemenspor'da barınamamış, bundan sonrada barınamayacaktır. Menemenspor'umuz bildiği yol olan ahlak ve nezaket kuralları içerisinde yoluna devam edecektir."


Futbol Federasyonu, Adanaspor, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'dan hükmen mağlubiyet ve Orhan Terzi açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Son Dakika! Bahçeli'den erken seçim çağrılarına yanıt: Seçimler zamanında yapılacak, adayımız da Erdoğan'dır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile Mutasyonla boğuşan İngiltere, Türk tır şoförlerini konuşuyor: Kahvaltılarından ödün vermiyorlar Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi
Barcelona ve Manchester United arasındaki Yusuf Demir savaşını İspanyol ekibi kazanacak Barcelona ve Manchester United arasındaki Yusuf Demir savaşını İspanyol ekibi kazanacak         
16:22
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı         
15:19
İmamoğlu, Akit TV muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit TV muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı         
14:47
Çocuk parkında cansız beden bulundu! Yanındaki enjektör kafaları karıştırdı Çocuk parkında cansız beden bulundu! Yanındaki enjektör kafaları karıştırdı         
14:36
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti         
13:58
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu         
12:08
Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul'dan trafik cezası geldi         
12:00
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 16:30:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor'dan hükmen mağlubiyet ve Orhan Terzi açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei