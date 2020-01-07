Menemenspor'dan amatör takviye - Son Dakika
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Menemenspor'dan amatör takviye

6 saat önce

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 4. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'dan Ömer Şahbaş'la anlaştı.

Menemenspor'dan amatör takviye, System.String[]

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 4. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'dan Ömer Şahbaş'la anlaştı. Stoper ve orta sahada görev alabilen 21 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her zaman belirttiğimiz gibi gençlere önem veriyor, Menemenspor'un geleceğini inşa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ömer, sezonun ilk yarısında Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen İlçe Stadı'nda oynanan Altay-Görelespor maçında görev almıştı.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:05 Kaynak: DHA
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