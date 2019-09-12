Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan destek çağrısı
Son Dakika Spor Haber

Menemenspor'dan destek çağrısı

30 dakika önce

TFF 1. Lig'de milli maç arasından sonra pazar günü Ege derbisinde Akhisarspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak Ekol Göz Menemenspor, taraftara destek çağrısında bulundu.

Menemenspor'dan destek çağrısı, System.String[]

TFF 1. Lig'de milli maç arasından sonra pazar günü Ege derbisinde Akhisarspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak Ekol Göz Menemenspor, taraftara destek çağrısında bulundu. Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Cenk Laleci, İlçe Stadı'ndaki passolig gişelerinin monte işlemlerini yetiştiremediklerini ifade ederek, "Akhisarspor karşılaşmasını kendi evimizde oynamayı planlıyorduk ancak tadilat bitmedi. Taraftarımız bizi Atatürk Stadı'nda yalnız bırakmasın. Nerede oynarsak oynayalım tek düşüncemiz galibiyet olacak" diye konuştu.
Verilen arada takımdaki forma rekabetinin üst düzeye çıktığını anlatan Cenk Laleci, "İdman eksiği olan futbolcularımız kendilerini toparladı. Her bölgede alternatifimiz var ve bu da forma savaşını oldukça kızıştırdı. Teknik ekibimiz tatlı bir telaş yaşıyor. Herkes oynamak için can atıyor. Bu rekabet takıma olumlu yansıyacak ve başarıyı getirecektir" dedi.
İzmir ekibinde kırmızı kart cezasını önceki hafta Fatih Karagümrük deplasmanında tamamlayan kanat oyuncusu Murat Elkatmış da takıma döndü. Menemenspor'da sakat ve cezalı oyuncu kalmadı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu
İzmir'de bazı özel okulların başörtülü öğretmen çalıştırmadığı iddia edildi Son Dakika: Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:45:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan destek çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]