Menemenspor'dan destek çağrısı

TFF 1. Lig'de milli maç arasından sonra pazar günü Ege derbisinde Akhisarspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak Ekol Göz Menemenspor, taraftara destek çağrısında bulundu. Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Cenk Laleci, İlçe Stadı'ndaki passolig gişelerinin monte işlemlerini yetiştiremediklerini ifade ederek, "Akhisarspor karşılaşmasını kendi evimizde oynamayı planlıyorduk ancak tadilat bitmedi. Taraftarımız bizi Atatürk Stadı'nda yalnız bırakmasın. Nerede oynarsak oynayalım tek düşüncemiz galibiyet olacak" diye konuştu.

Verilen arada takımdaki forma rekabetinin üst düzeye çıktığını anlatan Cenk Laleci, "İdman eksiği olan futbolcularımız kendilerini toparladı. Her bölgede alternatifimiz var ve bu da forma savaşını oldukça kızıştırdı. Teknik ekibimiz tatlı bir telaş yaşıyor. Herkes oynamak için can atıyor. Bu rekabet takıma olumlu yansıyacak ve başarıyı getirecektir" dedi.

İzmir ekibinde kırmızı kart cezasını önceki hafta Fatih Karagümrük deplasmanında tamamlayan kanat oyuncusu Murat Elkatmış da takıma döndü. Menemenspor'da sakat ve cezalı oyuncu kalmadı.