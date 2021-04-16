Menemenspor'dan galibiyet yemini

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde Yılport Samsunspor'la 2-2 berabere kalıp düşme hattındaki rakibi Akhisarspor'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

ÜMİT KARAN: İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ

İstanbul deplasmanından galibiyet alabilecek güçte olduklarını ifade eden Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan,, "Artık sezonun sonuna geliyoruz. Kümede kalma yolunda büyük avantaja sahibiz. Ancak işimiz henüz bitmedi. İstanbulspor karşılaşmasını kazanıp iyice rahatlamak ve üzerimizdeki baskıyı yok etmek istiyoruz. Hepimiz kenetlendik ve 3 puan yemini ettik" şeklinde konuştu.