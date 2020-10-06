Menemenspor, Başakşehir U19 takımından 18 yaşındaki stoper Nuri Emre Akşit ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Menemenspor, yaz transfer sezonunun son gününde kadrosuna stoper takviyesi yaptı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir U19 takımından 18 yaşındaki stoper Nuri Emre Akşit'i kadrosuna kattı. Menemenspor, genç oyuncuyu İzmir'e getirerek 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin de yer aldı.
Hollanda doğumlu olan Nuri Emre Akşit, geçtiğimiz sezonu Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard kulübünün U19 takımında geçirmişti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 00:12 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Menemenspor'dan genç stoper takviyesi - Son Dakika Spor