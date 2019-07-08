Menemenspor'dan iki imza
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, Alpha Jallow ve İbrahim Sangare'yi renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, Alpha Jallow ve İbrahim Sangare'yi renklerine bağladı.
Menemenspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. İzmir
ekibi, forvet Alpha Jallow ve sağ kanat İbrahim Sangare ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Sangare, geçen sezon Giresunspor
'da forma giyerken, Jallow ise Portekiz
'in Alcochentense takımında ter dökmüştü. - İZMİR
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