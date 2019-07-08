Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan iki imza
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Menemenspor'dan iki imza

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, Alpha Jallow ve İbrahim Sangare'yi renklerine bağladı.

Menemenspor'dan iki imza, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, Alpha Jallow ve İbrahim Sangare'yi renklerine bağladı.

Menemenspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. İzmir ekibi, forvet Alpha Jallow ve sağ kanat İbrahim Sangare ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Sangare, geçen sezon Giresunspor'da forma giyerken, Jallow ise Portekiz'in Alcochentense takımında ter dökmüştü. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
İzmir, Spor
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