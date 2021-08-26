Menemenspor'dan iki takviye

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı lider Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına iddialı hazırlanan Menemenspor iki transfere imza attı. Sarı-lacivertliler Süper Lig ekibi Başakşehir'in orta saha oyuncusu Emir Şenocak ve bir dönem Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapan forvet Edouard Ndiaye ile resmen anlaşma sağladı.

Teknik Direktör Cenk Laleci, iki futbolcunun da sözleşmeye imza attığını belirterek, "Oyuncularımız Ümraniyespor maçına yetişemez. Ancak önemli transferler gerçekleştirdik" dedi. Başakşehir altyapısından yetişen Emir, 2019-2020'de profesyonel oldu. 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon sadece 1 Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi.

- İzmir