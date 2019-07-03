Menemenspor'dan ikinci takviye
1 saat önce
SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk transferini Sırp defans Jasmin Trtovac'ı alarak gerçekleştiren Menemenspor, TFF 3'üncü Lig ekibi Altındağ Belediyespor'un genç futbolcusu Barış Bozdilki'yi renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk transferini Sırp defans Jasmin Trtovac'ı alarak gerçekleştiren Menemenspor, TFF 3'üncü Lig ekibi Altındağ
Belediyespor'un genç futbolcusu Barış Bozdilki'yi renklerine bağladı. 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Menemen'e gelip sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği
altyapısından yetişip Altındağ Belediyespor'a 2017 yılında transfer olan Barış, geçen sezon 32 resmi maçta sahaya çıkarak fileleri toplam 5 kez havalandırdı.
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