Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan Murat Akın atağı
Son Dakika Spor Haber

Menemenspor'dan Murat Akın atağı

38 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor, geçen sezon Adana Demirspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Murat Akın'la temasa geçti.

Menemenspor'dan Murat Akın atağı, System.String[]
SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor, geçen sezon Adana Demirspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Murat Akın'la temasa geçti. Oynadığı kulüplerde kaldırdığı kupalar nedeniyle, "Bay Şampiyon" olarak anılan Murat Akın'ın İzmir ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'dan ayrılarak Belçika'da doğduğu ilin takımı Sint-Niklaas'a transfer olan ancak forma giyemeyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisinin elinde olduğu öğrenildi. Murat Akın kariyerinde Kasımpaşa (2), Orduspor, Konyaspor, Başakşehir, Kayserispor, Karabükspor ve Göztepe ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
adana demirspor, murat akın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Karagümrük, Raheem Lawal'ı transfer etti Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse göz doldurdu Selin Ciğerci, "18'liklere taş çıkartırım" diyerek mayolu fotoğrafını paylaştı Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:34:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan Murat Akın atağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]