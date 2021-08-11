Menemenspor'dan sağ bek transferi

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanan Menemenspor, dış transferde GMG Kastamonuspor'dan sağ bek Mustafa Berkan Aydeniz'le 3 yıllık sözleme imzaladı. Almanya'da SV Sinzheim 29, ZFC Meuselwitz ve Oberachern II, İsviçre'de ise FC Schaffhausen II kulübünde oynayan 22 yaşındaki Berkan, geçen sezon Kastamonu ekibinde 16 karşılaşmada görev yaptı.