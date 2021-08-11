Menemenspor'dan sağ bek transferi

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanan Menemenspor, dış transferde GMG Kastamonuspor'dan sağ bek Mustafa Berkan Aydeniz'le 3 yıllık sözleme imzaladı. Almanya'da SV Sinzheim 29, ZFC Meuselwitz ve Oberachern II, İsviçre'de ise FC Schaffhausen II kulübünde oynayan 22 yaşındaki Berkan, geçen sezon Kastamonu ekibinde 16 karşılaşmada görev yaptı.
Kaynak: DHA
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