Menemenspor'dan Şahin'e geçmiş olsun mesajı
İZMİR'in Foça ilçesinde bir restoranda akşam yemeği yerken uğradığı silahlı saldırı sonucunda baldırından yaralanan Eski Menemen Belediye Başkanı ve Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin için sarı-lacivertli kulüp geçmiş olsun mesajı yayınladı.
İZMİR'in Foça ilçesinde bir restoranda akşam yemeği yerken uğradığı silahlı saldırı sonucunda baldırından yaralanan Eski Menemen Belediye Başkanı ve Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin için sarı-lacivertli kulüp geçmiş olsun mesajı yayınladı. TFF 1'inci Lig temsilcisi Menemenspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onursal Başkanımız Tahir Şahin Foça'da akşam yemeği yediği sırada silahlı saldırıya uğramıştır. Yapılan bu silahlı saldırıyı esefle kınıyor, başkanımız Şahin'e acil şifalar diliyor, Şahin ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şahin, saldırıya uğramadan önce son olarak dün kulüpte Beninli golcü Tidjani Anaane'nin imza töreninde yer almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:19
Kaynak: DHA
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