Menemenspor'dan savunmaya takviye
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Malili Abdelaye Diakite'yi transfer etti.
Spor Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:34 Kaynak: AA
Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Malili Abdelaye Diakite'yi transfer etti.
Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada 29 yaşındaki savunma oyuncusu Abdelaye Diakite ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Diakite geçen sezon Libya
ekibi El Ahli Trablus
'un kadrosunda yer aldı.
Süper Ligde fikstür Çarşamba günü çekiliyor Youtuber Vitaly Zdorovetskiy'nin şimdi de annesi sahaya girdi! Benfica son 10 yılda oyuncu satışından 953 milyon euro kazandı! Jose Sosa, Mario Gomez ile Trabzonspor'da buluşmak istiyor