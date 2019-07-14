Son Dakika Haberleri: Menemenspor'dan savunmaya takviye
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Menemenspor'dan savunmaya takviye

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Malili Abdelaye Diakite'yi transfer etti.

Menemenspor'dan savunmaya takviye, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Malili Abdelaye Diakite'yi transfer etti.
Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada 29 yaşındaki savunma oyuncusu Abdelaye Diakite ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Diakite geçen sezon Libya ekibi El Ahli Trablus'un kadrosunda yer aldı.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:34 Kaynak: AA
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