Menemenspor'dan Solomon atağı
TFF 1. Lig'de kalan 3 maçta prestij müsabakalarına çıkacak Ekol Göz Menemenspor yeni sezon yapılanması için kolları sıvadı.
TFF 1. Lig'de kalan 3 maçta prestij müsabakalarına çıkacak Ekol Göz Menemenspor yeni sezon yapılanması için kolları sıvadı. Altyapıdan çıkardığı gençleri oynatmaya başlayan, Gana ve Kamerun'dan ise 4 oyuncuyu deneyen sarı-lacivertliler, Nijeryalı forvet Theophilus Solomon'u listesine aldı. Arnavutluk'un Partizani Tirana kulübünde forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen Menemenspor'un lig biter bitmez transferi resmiyete dökeceği öğrenildi.
Bu sezon Partizani takımıyla 26 resmi maça çıkan Solomon 5 gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:43 Kaynak: DHA
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